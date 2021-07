Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Auto zerkratzt

Haßloch (ots)

Unbekannte zerkratzten in der Lilienthalstraße die linke Seite eines silbergrauen Mercedes und verursachten einen Schaden von mehr als 1000,- EUR. Der Autobesitzer bemerkte den Schaden am Donnerstagmorgen, nachdem der Wagen zwei Tage dort abgestellt war. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

