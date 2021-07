Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Einfluss von Betäubungsmittel auf Kleinkraftrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021, wurde gegen 19:55 Uhr ein 57-jähriger aus Neustadt, mit seinem Kleinkraftrad, in der Schillerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 57- jährigen Fahrer deutliche Hinweise auf einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätige den Verdacht, weshalb ihm in der Dienstelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugführer muss sich bezüglich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

