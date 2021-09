Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Graffiti-Kunstwerke übersprüht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter übersprühte am Samstag zwischen 00:30 Uhr und 10:00 Uhr mehrere neuwertige und künstlerische Graffitis am Skaterpark in der Fuchshofstraße in Ludwigsburg mit blauer Farbe. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07141 18 5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

