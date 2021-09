Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Kupferkabel entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag 18:30 Uhr und Dienstag 09:00 Uhr Kupferkabel in großem Umfang vom Markgröninger Umspannwerk Pulverdingen, an der Landesstraße 1138. Das Umspannwerk wird aktuell erweitert und befindet sich daher in Teilen im Bau. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt auf das umzäunte Betriebsgelände und schnitten etwa 250 Meter Kupferkabel von einer dort gelagerten Kabeltrommel. Zudem entwendeten sie eine größere Menge Kabelschrott aus einem Container. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Kabel auf ein Fahrzeug verladen wurden, das sich außerhalb des Geländes befand. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0, ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, sich zu melden.

