POL-LB: B464/ Weil im Schönbuch: 17.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

17.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 14:35 Uhr auf der Bundesstraße 464 (B464) bei Weil im Schönbuch. Ein 90-jähriger Mercedes-Lenker wollte aus Richtung Tübingen kommend von der Bundesstraße auf den Parkplatz beim "Franzensträßle" einfahren und musste verkehrsbedingt warten. Dies erkannte ein nachfolgender 18-jähriger VW-Fahrer zu spät und kollidierte in der Folge mit dem wartenden Fahrzeug. Bei der Kollision wurde der VW in den Grünstreifen abgewiesen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 17.000 Euro.

