POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Hecke in Brand geraten

Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt war am Dienstag gegen 09:45 Uhr mit 32 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen im Merklinger Osten im Einsatz. Ein Anwohner hatte Unkraut abflammen wollen und dabei seine Thuja-Hecke in Brand gesetzt. Nachdem er zunächst selbstständig mittels Feuerlöscher den Brand bekämpfte, wurde die Feuerwehr verständigt, da das Ausmaß zunächst unklar war. Die Höhe des Sachschadens an der Hecke ist bislang nicht bekannt.

