Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zusammenstoß beim Spurwechsel

Heiden (ots)

Beim Wechsel des Fahrstreifens ist es am Samstag auf der B67 in Heiden zu einem Unfall gekommen. Eine 60-Jährige war gegen 16.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Borken unterwegs. Als die Raesfelderin mit ihrem Lkw nach rechts wechseln wollte, kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 27-Jährigen. Die Rhederin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

