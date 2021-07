Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen löschen brennende Holzbank

Gronau (ots)

Gezündelt haben Unbekannte am Samstag in Gronau. Die Täter hatten gegen 21.00 Uhr eine Sitzbank aus Holz an einem Radweg am Tieker Damm anstecken wollen. Drei Männern gelang es, die Flammen zu löschen. Eine weitere Zeugin verständigte die Polizei. Die Kripo in Gronau bittet die drei unbekannten Zeugen - bei ihnen handelte es sich um Niederländer - unter Tel. (02562) 9260 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

