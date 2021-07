Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Auto auf Parkplatz angefahren

Bocholt (ots)

Auf circa 2.000 Euro beläuft sich der Schaden - der Verursacher des betreffenden Unfalls entfernte sich. Das Geschehen hat sich am Samstag in Bocholt-Holtwick abgespielt. Ein grau lackierter Peugeot hatte auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dinxperloer Straße gestanden, wo ein Unbekannter ihn zwischen 07.00 Uhr und 07.20 Uhr anfuhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

