Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auflieger touchiert stehende Pedelecfahrerin

Bocholt (ots)

Eine Pedelecfahrerin hat am Freitag in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Die 57-Jährige hatte gegen 18.05 Uhr im Außenbereich die Wollstegge in Richtung Suderwick befahren. Dort hielt die Bocholterin kurz vor der Einmündung "Im Jägeringshof" am rechten Fahrbahnrand an und stieg ab: Sie wollte einem Sattelzug Platz machen, mit dem ein 26-Jähriger hinter ihr in gleicher Richtung unterwegs war. Als der Bocholter die Pedelecfahrerin überholte, streifte der Auflieger die Frau. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

