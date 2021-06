Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: 35-Jähriger missachtet mit Lieferwagen die Vorfahrt am Stopp-Zeichen - 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 5.40 Uhr ist ein 35-jähriger Deutscher aus Niederkrüchten in Elmpt auf der Heinrichsstraße mit seinem Lieferwagen gefahren. An der Einmündung zur Hauptstraße bog er nach links ab und musste zuvor ein Stopp-Zeichen beachten. Der 35-Jährige missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 17-jährigen Motorradfahrers aus Niederkrüchten und prallte mit ihm zusammen. Rettungskräfte versorgten den schwerverletzten Jugendlichen und brachten ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand größerer Sachschaden. /mr (478)

