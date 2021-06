Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrer stößt auf gemeinsamen Geh- und Radweg mit zwölfjährigem Fußgänger zusammen - Radfahrer leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 14 Uhr ist ein 82-jähriger Radfahrer aus Tönisvorst in St. Tönis auf der Platanenallee gefahren. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg kamen ihm drei Schüler entgegen. Der Senior klingelte und wollte rechts an der Gruppe vorbeifahren. Während ein zwölfjähriger Junge aus St. Tönis zur Seite ging, streifte der Radfahrer ihn mit seinem Lenker und stürzte. Der 82-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Die Polizei weist darauf hin, dass Radfahrende auf gemeinsamen Geh- und Radwegen ihre Geschwindigkeit anpassen müssen. Gegenüber den zu Fuß Gehenden haben sie eine erhöhte Sorgfaltspflicht. Darüber hinaus rät die Polizei, bei Unfällen, an denen Minderjährige ohne ihre Erziehungsberechtigten beteiligt sind, immer die Polizei zu verständigen. /mr (477)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell