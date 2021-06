Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbrecher knacken Türschloss einer Wohnung - Kripo sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Montag zwischen 7.00 und 12.30 Uhr haben unbekannte Täter in Viersen auf der Straße Klostermühle ein Türschloss einer Wohnungstür aufgebrochen. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schubladen in der Wohnung. Der Umfang der Beute steht noch nicht fest. Die Kripo fragt nun: Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Klostermühle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (474)

