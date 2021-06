Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbrecher scheitern an gut gesicherter Terrassentür

Viersen (ots)

Am Montag gegen 11.15 Uhr hat die Bewohnerin einer Wohnung in Viersen auf der Gladbacher Straße Hebelmarken an der Terrassentür festgestellt. Die Einbrecher scheiterten jedoch an der gut gesicherten Tür. Die Frau konnte den Tatzeitraum nicht näher bestimmen. Wer im Bereich der Gladbacher Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162 377-0 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden. /mr (475)

