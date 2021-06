Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin wechselt auf Zebrastreifen die Straßenseite und stößt mit Auto zusammen - leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Montag gegen 11.15 Uhr ist eine 81-jährige Kempenerin in Kempen auf der Kerkener Straße gefahren. Bei blendender Sonne fuhr in Höhe Siegfriedstraße plötzlich eine 28-jährige Radfahrerin aus Kempen von links kommend auf den Zebrastreifen, um die Straße zu überqueren, und prallte mit dem Auto zusammen. Die 28-Jährige verletzte sich leicht und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Am Auto entstand leichter Sachschaden. /mr (476)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell