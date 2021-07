Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Borken (ots)

Auf Splitt ins Rutschen geraten und gestürzt ist am Freitag eine Pedelecfahrerin in Borken. Die 33-Jährige hatte gegen 16.05 Uhr einen unbefestigten Rad- und Gehweg befahren, der aus Richtung Neumühlenallee in Richtung Schönstatt Au führt. Eigenen Angaben zufolge musste die Borkenerin stark bremsen und verlor dadurch die Kontrolle. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

