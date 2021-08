Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zeigt Kindern Pornofilm - Zeugen gesucht!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei 13-Jährige wollten am Montagabend vom Hauptbahnhof Sinsheim mit dem Zug nach Steinsfurt fahren als diese von einem unbekannten Mann angesprochen wurden. Zunächst erklärte der Mann den beiden Mädchen noch in welchen Zug diese einstiegen müssen, was diese kurz vor 19 Uhr auch taten. Dabei beobachtete der Unbekannte die Mädchen, betrat dann kurzer Hand selbst den Zug und lief an den Kindern vorbei bevor er die noch wartende Bahn jedoch wieder verließ. Noch bevor der Zug losfuhr, hielt der Unbekannte sein Smartphone von außen an die Scheibe hinter welcher die Mädchen saßen und spielte darauf einen Porno ab. Selbst als die Bahn sich in Bewegung setzte, rannte er noch einige Meter neben dem Zug her und hielt dabei weiter sein Handy an die Scheibe bis die Geschwindigkeit der Bahn letztlich zu hoch war und der Mann stehen blieb. Als die 13-Jährigen sich noch am selben Abend den Eltern anvertrauten, verständigten diese umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung des Polizeireviers Sinsheim nach dem Mann verlief allerdings ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizeidirektion hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke/normale Statur, hellhäutig, blonde oder blond-orange-farbene Haare, seitlich rasierte Haare, oben etwas länger, jedoch nicht gestylt, hatte eine Brille mit viereckigen Gläsern und schwarzem Rahmen auf, trug ein weißes T-Shirt, eine graue Weste und eine schwarze Jogginghose, sprach Deutsch ohne merklichen Akzent oder Dialekt

Zeugen, die in der Zeit von 18.45 Uhr bis 19 Uhr Verdächtiges beobachteten, oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalbeamten zu wenden.

