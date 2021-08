Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 5: 18-Jähriger entzieht sich durch Flucht einer Polizeikontrolle

Heidelberg/BAB 5 (ots)

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer entzog sich am späten Montagvormittag auf der A 5 bei Heidelberg einer Verkehrskontrolle und flüchtete vor der Polizei. Der Opel Zafira des 18-Jährigen fiel Beamten der Autobahnpolizei Mannheim kurz nach 11 Uhr auf der A 5 fahrend auf, da eines der Frontlichter defekt war. Der Fahrer sollte am Autobahnkreuz Heidelberg gestoppt werden. Dieser gab jedoch Gas und bog auf die B 37 in Richtung Heidelberg ab. Im Rahmen der Fahndung konnte der Opel kurz darauf auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Baumarktes unverschlossen aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs bemerkten die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch und konnten eine kleinere Menge Marihuana sowie zahlreiche Kartenlesegeräte auffinden.

Gerade als das Fahrzeug wegen seines unverschlossenen Zustands abgeschleppt werden sollte, kam der Fahrer hinzu. Er zeigte sich vollkommen uneinsichtig und unkooperativ. Da er aufgrund weiterer Ermittlungen eindeutig als Fahrer identifiziert werden konnte und er Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Überprüfungen bezüglich der Kartenlesegeräte ergab, dass diese rechtmäßig in dessen Besitz waren.

Die Ermittlungen wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Verdacht der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Drogenbesitzes dauern an

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell