Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250721-560: Weißes Mofa gestohlen

Engelskirchen (ots)

Ein weißes Mofa vom Typ Peugeot Speedfire 3 haben Unbekannte am Freitagabend (23. Juli) in Engelskirchen-Broich gestohlen. Der Mofa-Roller mit dem Versicherungskennzeichen 175NDD war am Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Broich" abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl, der sich zwischen 18 Uhr und Mitternacht ereignet hat, nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

