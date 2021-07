Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Neue Kräder bei der Polizei

Oberbergischer Kreis (ots)

In dieser Woche sind bei der Kradstaffel der Oberbergischen Polizei zwei fabrikneue und hochmoderne Polizeimotorräder eingetroffen. Die Maschinen vom Typ BMW RT 1250 ersetzen die bisherigen Modelle vom Typ G 650 GS, die seit 2006 bzw. 2008 in den Diensten der Oberbergischen Polizei standen. Die 136 PS starken Maschinen sind das Arbeitsgerät der Kradstaffel, die bei der Direktion Verkehr angesiedelt ist und aus fünf Kradfahrern besteht. Die Aufgaben der Truppe liegt hauptsächlich im Bereich der Verkehrsüberwachung, wobei sie naturgemäß bei Kontrollen von Motorrädern einen deutlichen Vorteil gegenüber einem Streifenwagen bieten. Auto- und LKW-Kontrollen sind ebenso tägliches Geschäft wie die Übernahme von Einsätzen oder auch Verkehrsregelungen bei Unfällen. Wie ein Streifenwagen sind auch die Motorräder mit Blaulicht, dem Anhaltesignal Yelp sowie einem Display an Front und Heck ausgestattet, auf denen Anhaltezeichen oder Informationen angezeigt werden können. Weil die Kräder auch bei widrigen Wetterbedingungen unterwegs sind, sorgen Sitz- und Griffheizungen für ein wenig Komfort. Vor ihrem ersten Einsatz legten die neu ausgelieferten Maschinen allerdings zunächst einen Zwischenstopp in der hauseigenen Werkstatt ein, um die Ausstattung mit dem Einbau der Funkausrüstung und eines Navigationsgerätes zu komplettieren. Ab diesem Wochenende sind die Maschinen zum ersten Mal im Einsatz - wir wünschen allzeit gute Fahrt.

