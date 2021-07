Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220721-556: Unbekannte treten auf Mann ein

Waldbröl (ots)

Ein 49-jähriger Mann aus Waldbröl ist am frühen Donnerstagmorgen (22. Juli) auf der Kaiserstraße von drei Unbekannten angegriffen worden. Zeugen hatten die Polizei gegen 01.30 Uhr alarmiert, weil aus einer Gruppe von drei scheinbar jugendliche Personen heraus auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten worden war. Die drei Personen flüchteten im Anschluss in Richtung der Straße Wiedenhof. Die Hintergründe des Angriffs konnte die Polizei im Rahmen einer Befragung des alkoholisierten 49-Jährigen nicht klären. Einer der Flüchtigen war mit einem hellen T-Shirt und einer Jeans bekleidet, die anderen beiden Personen hatten Jacken an. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

