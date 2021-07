Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210721-553: Scheibe eingeschlagen und Spendendose gestohlen

Wipperfürth (ots)

Die Spendendose eines Hospizes haben Unbekannte in der vergangenen Nacht aus einem Geschäft in der Wipperfürther Innenstadt gestohlen. Zwischen Mitternacht und 03.45 Uhr hatten Unbekannte ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Unteren Straße geschlagen. Durch das Loch konnten sie hindurchgreifen und die Spendendose entwenden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

