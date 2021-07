Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200721-550: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall auf der B237 am Montag (19. Juli) zog sich ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Herne schwere Verletzungen zu. Der Herner fuhr um 13.15 Uhr mit seiner Yamaha aus Richtung Wipperfürth kommen die B237 in Richtung Hückeswagen. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve sah er zwei verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er aus und fuhr er nach rechts auf einen Grünstreifen. Durch das Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell