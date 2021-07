Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200721-548: Einbruch in durch Unwetter zerstörte Arztpraxis

Engelskirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (18. Juli, 18 Uhr) und Montagmittag (19. Juli, 12 Uhr) sind Unbekannte in die Räume einer Praxis auf der Straße Lepperhammer eingedrungen. Das Gebäude, in dem sich die Praxis befindet, ist vom Hochwasser betroffen und frei zugänglich. Das nutzten der oder die Unbekannten aus, klauten einen zweistelligen Geldbetrag aus der Kaffeekasse, ein Tablet der Marke Samsung sowie ein Paar weiße Turnschuhe. Zurück ließen die Täter offenbar einen Rucksack und ein Paar dunkle Turnschuhe. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell