Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190721-546: Motorradfahrer schwer verletzt

Wiehl (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntag (18. Juli) ein Motorradfahrer aus Sankt Augustin zugezogen, der in Wiehl-Immen aus einer Kurve getragen wurde und gegen eine Leitplanke fuhr. Der 69-Jährige war gegen 11.50 Uhr auf der Landstraße 321 von Wiehl-Drabenderhöhe in Richtung Wiehl-Bielstein unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, die nach rechts von der Straße abkam und gegen die Leitplanke stieß. Der Fahrer flog über die Leitplanke hinweg in die Böschung und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung brachte ein Rettungswagen den Verunglückten in eine Kölner Klinik.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell