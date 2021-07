Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180721-545: Rettungshubschrauber nach Unfall mit Fahrrad im Einsatz

Reichshof (ots)

Ein Rettungshubschrauber hat am Samstag (17. Juli) einen Zehnjährigen in eine Siegener Klinik geflogen, der mit seinem Fahrrad in Reichshof-Denklingen verunglückt war. Der Junge aus Reichshof hatte mit seinem Fahrrad auf der Straße "Unter der Burg" befahren, die an der Unfallstelle ein starkes Gefälle aufweist. Im Bereich einer Aufpflasterung verlor der Zehnjährige die Kontrolle über sein Rad und stürzte so schwer, dass er nach einer ersten Behandlung vor Ort von einem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen wurde.

