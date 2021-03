Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrecher festgenommen+++Alkoholisiert auf Verkehrsinsel gefahren+++Zusammenstoß mit Motorrad

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 08.03.2021:

Gießen: Einbrecher festgenommen

Die Polizei hat Montagfrüh einen Einbrecher in der Marburger Straße festgenommen. Gegen 01.35 Uhr warf der Mann die Scheibe eines Lebensmittelmarktes ein und stieg in das Gebäude. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Einbrecher und informierte die Polizei. Nur wenige Minuten später nahmen die Polizisten den aus dem Irak stammenden Verdächtigen fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er es auf Lebensmittel abgesehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann wieder. Wer hat den Einbruch ebenfalls beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Bestellung in Pizzeria vorgetäuscht

Während ein Mann offenbar am Samstagabend gegen 20.45 Uhr eine Essensbestellung in einer Pizzeria vortäuschte, stahl sein Komplize ein Handy und ein Portemonnaie aus dem Ausliefererfahrzeug. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und informierte die Polizei. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahmen die Beamten zwei Männer, einen 18-jährigen und einen 23-jährigeren Algerier, in der Straße "An der Johanneskirche" fest. Bei Ihrer Flucht hatte sie offenbar eine Stofftasche in einer Mülltonne kurz vor ihrer Festnahme weggenommen. In der Tasche befanden sich verschiedene Gegenstände, u. a. Weihnachtsbaumschmuck. Die Beamten stellten die Tasche inklusive Inhalt sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft dieser Sachen dauern an. Das Diebesgut konnte bei dem Duo nicht aufgefunden werden. Nach Abschluss der Polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Verdächtigen wieder. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer hat ein Handy und ein Portemonnaie auf dem Weg zwischen Tatort und Festnahmeort gefunden? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Samstag auf dem Gehweg im Schiffenberger Weg. Gegen 21.30 Uhr gerieten ein 19-jähriger Gießener und ein unbekannter Mann in Streit. In dessen Verlauf sprühte der Unbekannte seinem Kontrahenten Reisstoff in die Augen. Dabei erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 25 Jahre alt, 1,72 Meter groß, hat eine schlanke Figur, rötlichen Locken und einen Dreitagebart. Der Täter trug einen dunklen Windbreaker, eine Jeans und hatte zwei Tüten dabei. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Trickdiebstahl im Einkaufszentrum

In einem Einkaufszentrum in der Straße "Am Lindenbaum" kam es am Samstagnachmittag zu einem Trickdiebstahl. Während ein Verdächtiger gegen 17.00 Uhr eine Seniorin in ein Gespräch verwickelte, stahl sein Komplize die Tasche der 81-jährigen Frau. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Handtasche gestohlen

Auf eine Handtasche hatte es am Samstag ein Dieb am Lahnufer in der Nähe eines Altersheimes abgesehen. Gegen 14.40 Uhr schlug der Unbekannte zu und stahl die abgestellte schwarze Tasche einer 65-jährigen Gießenerin. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-2555.

Gießen: Bewohner sprüht mit Pfefferspray

Nach Streitigkeiten in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße besprühte ein 17-jähriger Asylbewerber aus Algerien einem 23-Jährigen ebenfalls aus Algerien stammenden Bewohner mit Pfefferspray. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 11.40 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Reiskirchen: Ladendiebe ertappt

Ein Angestellter ertappte Samstagnachmittag in einem Discounter in der Siemensstraße drei Ladendiebe. Die zunächst Unbekannten steckten gegen 16.15 Uhr Lebensmittel im Wert von fast 100 Euro in ihre Rucksäcke ein und wollten das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen. Am Ausgang sprach ein Angestellter das Trio an, die daraufhin Hackengas gaben. Polizisten nahmen die Verdächtigen kurze Zeit später fest. Die Beamten fanden bei den drei aus Algerien stammenden Asylbewerbern (18, 20 und 23 Jahre alt) die Lebensmittel. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie das Trio wieder.

Grünberg: Alkoholisierte Alkoholfahrerin erwischt

Am Freitagabend (05.März) zogen Polizisten eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr. Gegen 19.45 Uhr fiel einer Zeugin eine Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf und der Zeuge informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 75-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete die Frau 1,85 Promille. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins und eine Blutentnahme bei der Frau.

Gießen: Autofahrer unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Kontrolle von Samstag (06.März) gegen 17.15 Uhr erwischten Polizeibeamte einen 32-jährigen Autofahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Zudem war der 32-Jährige ohne Führerschein unterwegs. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Rote Ampel überfahren

Am Sonntag (07.März) gegen 21.40 Uhr fiel einer Streife in der Licher Straße ein Autofahrer auf, der eine rote Ampel überfuhr. Als die Beamten den 33-jährigen Mann kontrollierten, bemerkten sie Alkoholgeruch. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,36 Promille. Die Ordnungshüter stellten seinen Führerschein und nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache.

Gießen: Autofahrt endet mit Blutprobe

Die Fahrt eines Autofahrers endete Montagnacht (08.März) mit einer Blutprobe. Gegen 00.40 Uhr fiel einer Streife ein 29-jähriger Autofahrer in der Frankfurter Straße auf. Sie stoppten das Fahrzeug und mussten feststellen, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Das Display des Testgeräts zeigte einen Wert von 3,06 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme musste der Autofahrer mit zur Wache.

Lich/Laubach: Eindeutig zu viel - Zehn Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt

Beamte der Polizeistation Grünberg kontrollierten zwischen 09.00 und 14.00 Uhr in Lich und Laubach insgesamt 16 Fahrzeuge. Zehn Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt. Für die Gurtmuffel werden 30 Euro Verwarnungsgeld fällig. Ein Fahrzeuglenker konnte seine Finger nicht vom Handy lassen. Der Bußgeldkatalog sieht für diese Verkehrssünder 100 Euro und einen Punkt in der Flensburger Kartei vor. Der Angestellte eines Paketdienstes hatte offenbar keine gültige Fahrerlaubnis. Die Kontrolleure leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zwei Fahrer hatte ihre Fahrzeugppapiere vergessen und bekommen in den nächsten Tag Post von der Bußgeldstelle.

Gießen: Kontrollen in der Ringallee

Nachdem es in der Ringallee Beschwerden und Hinweise auf Autofahrer, die zu schnell und rücksichtslos unterwegs waren sowie auf sogenannte illegale Tuner und Poser gab, wurden am Freitagabend in der Ringallee von der Gießener Polizei Kontrollen durchgeführt. Sie überprüften 30 Fahrzeuge und 50 Personen. Der größte Teil hielt sich an die Verkehrsregeln und an die Corona-Bestimmungen. Dennoch mussten die Beamten vier Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen einleiten. Es folgen in den nächsten Wochen weitere Kontrollen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Skoda beschädigt

Zwischen Donnerstag (04.März) 14.00 Uhr und Freitag (05.März) 15.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolph-Kolping-Straße einen geparkten Skoda. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Kodiaq zurückkam, war dieser am rechten, hinteren Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Abbiegen Renault gestreift

Samstagabend (06.März) gegen 19.20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Gießen in einem Renault die Rodheimer Straße stadtauswärts. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Daimler stand an der Ausfahrt "Zu den Mühlen" und beabsichtigte in die Rodheimer Straße einzubiegen. Dabei übersah der Unbekannte offenbar den Renault des Gießeners und streifte das Fahrzeug. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Ermittlungen führten zu einer 80-jährigen Frau aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Beim Vorbeifahren Daimler gestreift

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren zwischen Freitag (05.März) 18.30 Uhr und Samstag (06.März) 12.00 Uhr einen in der Gießener Straße (Höhe 54) in Daubringen geparkten schwarzen Daimler am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 850 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Verkehrsschild beschädigt

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Sonntag (07.März) gegen 18.00 Uhr die Rödgener Straße in Richtung Rödgen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Unbekannte im Kreuzungsbereich zur Max-Eyth-Straße von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrsschild und verlor dabei ein Kennzeichen. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einer 45-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Beim Ausparken Mercedes touchiert

Am Samstag (06.März) touchierte ein 62-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Audi beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Philipp-Reis-Straße einen Mercedes. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B49/Fernwald: Vorfahrt missachtet

Ein 48-jähriger Mann aus Fernwald in einem BMW befuhr am Sonntag (07.März) gegen 12.30 Uhr die Landstraße 3129 von Annerod kommend und beabsichtigte auf die Bundesstraße 49 in Richtung Gießen abzubiegen. Offenbar übersah der BMW-Fahrer einen 28-jährigen Mann auf einem Motorrad, der die B49 von Gießen in Richtung Buseck befuhr und touchierte das Motorrad. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es ergab sich der Verdacht, dass der 48-Jährige unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Bei einem Drogentest reagierte der BMW-Fahrer positiv auf THC und Amphetamin. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Alkoholisiert auf Verkehrsinsel gefahren

Sonntagfrüh (07.März) gegen 05.00 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Straße "Oberstadt" in Richtung Kirchgasse. Vermutlich verlor der Unbekannte die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen führten zu einer 24-jährigen Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis, die offenbar alkoholisiert unterwegs war. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete sie 1,79 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zusammenstoß mit Pedelec

Eine 63-jährige Frau aus Gießen in einem Renault beabsichtigte am Samstag (06.März) gegen 16.10 Uhr von einem Grundstück auf die Rodheimer Straße einzubiegen. Vermutlich übersah die Renault-Fahrerin einen 70-jährigen Pedelec-Fahrer, der den Fahrradstreifen in Richtung Krofdorfer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer zu Sturz kam. Der 70-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Zusammenstoß mit Motorrad

Am Samstag (06.März) gegen 12.40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Fernwald in einem Nissan die Kreisstraße 153 von Hattenrod nach Burkhardsfelden. Um einen vorrausfahrenden 30-jährigen Motorradfahrer aus Reiskirchen zu überholen, scherte der Nissan-Fahrer zum Überholen aus. Offenbar ohne einen Blinker zu setzen, fuhr der Motorradfahrer nach links und beabsichtigte auf einen Feldweg abzubiegen. Der 53-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Reiskirchener war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zusammenstoß von Radfahrer und Fußgänger

Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten überquerte eine 49-jährige Frau am Samstag (06.März) gegen 13.30 Uhr den Marktplatz. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Radfahrer, der die Marktstraße in Richtung Marktplatz befuhr. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

