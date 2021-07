Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190721-547: Motorradunfall an der Bevertalsperre

Hückeswagen (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Kreisstraße 12 hat sich am Sonntagnachmittag (18. Juli) eine Motorradfahrerin aus Halver schwere Verletzungen zugezogen. Die 39-Jährige war gegen 17.30 Uhr von der Großberghauser Straße nach links auf die K 12 (Reinshagenbever) abgebogen. Wie ein nachfolgender Motorradfahrer berichtete, war die Verunglückte dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über einen Weidezaun gestürzt. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungswagen sie in das Wipperfürther Krankenhaus einlieferte, wo sie stationär verblieb.

