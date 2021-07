Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210721-552: Besitzer von Mountainbike gesucht

Gummersbach (ots)

Mit einem fremden Fahrrad war ein 34-jähriger Gummersbacher unterwegs, den eine Polizeistreife am Dienstag (20. Juli) auf der Wiesenstraße kontrollierte. Der Mann hatte mit der Begrüßung: "Ich habe nichts geklaut" den Argwohn der Polizisten geweckt. Er gab auf Nachfragen an, dass er das Fahrrad kurz zuvor an einer Hausecke stehend gefunden und mitgenommen habe, da es ja niemanden gehören würde. Die Polizei stellte das Mountainbike der Marke Bergamont daraufhin sicher. Weiterhin behielten sie einen Schlagstock sowie Betäubungsmittel ein, die sich im Rucksack des 34-Jährigen befanden. Das Rad konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden; der Eigentümer des Rades wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

