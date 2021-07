Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250721-559: Grünes Quad gestohlen

Lindlar (ots)

Ein grünes Quad haben Unbekannte am Freitagmorgen (23. Juli) in Lindlar-Frielingsdorf gestohlen; es wurde am Samstag unter Zweigen in einem Gebüsch versteckt an einer Weide in Lindlar-Brochhagen wieder aufgefunden. Zwischen 08.45 und 09.15 Uhr hatten die Täter das Quad aus einem direkt von der Straße "Am Dimberg" zugänglichen Unterstand gestohlen. Am nächsten Tag entdeckte ein Zeuge das Quad am Rande einer Weide in Lindlar-Brochhagen, wo es mit Zweigen getarnt in einem Gebüsch stand. Das Quad wies diverse Beschädigungen auf - unter anderem hatten die Täter hatten die Zündkabel herausgerissen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

