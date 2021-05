Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2021

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Mutmaßlicher zweiter Räuber ermittelt und festgenommen

Nach einem Raubüberfall am 24. April in Lauda konnte die Polizei den zweiten Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Wie bereits berichtet, überfielen zwei Täter eine Tankstelle in Lauda. (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4903744 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/4909776).

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mosbach in Zusammenarbeit mit dem Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim und dem Polizeiposten Lauda-Königshofen führten auf die Spur eines 16-Jährigen. Der junge Mann wurde durch Beamte der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim festgenommen. Der 16-Jährige wurde am 11. Mai 2021 einem Haftrichter beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

