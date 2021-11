Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots)

In Haspe geriet ein Paar in den späten Dienstagabendstunden (16.11.2021) in einen Streit, der in einer häuslichen Gewalt mündete. Die alarmierte Polizei traf vor Ort auf einen stark alkoholisierter 45-Jähriger, der eine Kopfplatzwunde hatte. Seine Lebensgefährtin gab an, dass sie von ihrem Partner angegriffen worden sei. Er habe ihr zudem mit einem Teller auf den Hinterkopf geschlagen, als sie sich wehren wollte. Die Kopfplatzwunde habe sich der Mann bei einem Sturz im Treppenflur zugezogen. Das Paar lehnte eine vorsorgliche Untersuchung durch einen Rettungswagen ab. In der Vergangenheit sei es bereits häufiger zu intensiven Streitigkeiten gekommen. Der Mann wurde der Wohnung verwiesen. Die Beamten sprachen zudem ein mehrtägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Der Hagener weigert sich jedoch die Wohnung zu verlassen, zeigte sich unkooperativ und sperrte sich. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

