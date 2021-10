Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Verletzte durch Krankenfahrstuhl

Rastatt (ots)

Ein Senior hielt am Donnerstagmittag die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf Trab und sorgte mit seinem Krankenfahrstuhl für mehrere Verkehrsunfälle. Zunächst lenkte der über betagte Mann gegen 10.30 Uhr seine Mobilitätshilfe vom Schlosspark kommend, über den mittels Ampel geregelten Fußgängerüberweg bei der Schlossgalerie, als er einem vorausgehenden 35-jährigen Fußgänger ohne erkennbaren Grund von hinten in die Beine fuhr. Hierdurch wurde die Frontverkleidung des elektrisch betriebenen Fahrzeuges komplett abgerissen, was den Hochbetagten jedoch nicht weiter interessierte. Unbeirrt und offenbar ohne das Geschehen zu realisieren, fuhr er auf dem Gehweg in Richtung Hilberthof weiter und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Doch damit nicht genug: im weiteren Verlauf fuhr er im Bereich der Bahnhofstraße eine weitere Fußgängerin hinterrücks an, die dadurch zu Boden stürzte und ihre Begleiterin, die sich bei ihr eingehakt hatte, mitriss. Die beiden Passantinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Nur durch ein beherztes Eingreifen einer Frau, die den Vorfall mitbekam und den Zündschlüssel abzog, endete die Fahrt des Mannes. Den Rentner erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Er wurde zusammen mit dem Krankenfahrstuhl an seine Wohnanschrift verbracht und dort an einen Familienangehörigen übergeben.

