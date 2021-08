Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Spiegel lag neben dem Fahrzeug

Verursacher flüchtet

Ahaus (ots)

Um die Verkehrstauglichkeit des Wagens wieder herzustellen, wird der Geschädigte einige Hundert Euro zahlen müssen. Ein Unbekannter hatte bei einem Verkehrsunfall in Ahaus den linken Außenspiegel des weißen VW Passat abgefahren. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Zu dem Geschehen an der Heeker Straße kam es am Dienstag zwischen 10.00 und 10.30 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

