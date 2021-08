Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Sonne blendet - Fahrradfahrer stürzt

Vreden (ots)

Ein kurzer Blick in die Sonne reichte aus, um kurzzeitig geblendet zu sein. In Folge dessen fuhr ein 18-Jähriger am Mittwochabend gegen einen geparkten Wagen auf der Winterwyker Straße in Vreden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

