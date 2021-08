Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Sporthalle

Stadtlohn (ots)

Mutmaßlich durch ein Oberlicht drangen Unbekannte in die Sporthalle an der Burgstraße in Stadtlohn ein. Bei der Tat zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 07.45 Uhr, brachen sie im Inneren der Halle Spinde und Schränke auf. Aus den Geräteräumen nahmen die Täter Utensilien heraus und verteilten sie auf der Sportfläche. Ein Fenster zu einer Lehrerumkleidekabine schlugen sie ein. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit unklar. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus: (02561) 9260.

