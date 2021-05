Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl/Kindsbach (ots)

Im Stadtteil "Atzel" werden am frühen Samstagabend bei einem 26-jährigen Audi Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein freiwilliger Urintest bestätigte die Vermutung, weshalb dem Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis sichergestellt wird. Ähnlich ergeht es einem 28-jährigen VW Fahrer aus Kaiserslautern. Auch bei ihm stellen Polizeibeamte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kindsbach Auffälligkeiten fest, welche auf den Konsum von Cannabis hindeuten. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell