Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall durch alkoholisierten Fahrzeugführer

Waldmohr (ots)

Alleinunfall mit wirtschaftlichem Totalschaden. Am Freitag, den 07. Mai 2021 gegen 22:15 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer die B423 von Schönenberg-Kübelberg in Fahrtrichtung Waldmohr. Auf dieser Strecke streifte er den erhöhten Bordstein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei verursachte dieser Flurschaden. Der Gesamtschaden ist bislang unbekannt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, so dass dieser für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht wurde. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell