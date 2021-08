Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alleinunfall im Kreisverkehr

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 19-Jähriger am Mittwoch in Gronau zu. Der Autofahrer war gegen 23.30 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung des Kreisverkehrs Alstätter Straße unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr passierte der Gronauer zunächst Radfahrer und fuhr dann in das Rondell ein. Beim Ausfahren in Richtung Hermann-Ehlers-Straße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Laternenmast. Zeugen berichteten, dass der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren sei. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

