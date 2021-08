Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Landstraße 572 nach Verkehrsunfall gesperrt

Ahaus (ots)

Am 12.08.2021, gegen 06:20 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 572 in Höhe des Tierheims. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Zum Transport eines Verletzten ist ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Die Landstraße 572 ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Leitstelle, Andreas Buß

