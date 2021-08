Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Firmentransporter aufgebrochen

Stadtlohn (ots)

Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte in Stadtlohn abgesehen, als sie einen Firmentransporter mutmaßlich aufbrachen. Zu dem Geschehen an der Goerdelerstraße kam es zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 09.00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden folgende Werkzeuge entwendet: drei Schlagschrauber, Schlagbohrschrauber sowie Bohrschrauber, ein Laserentfernungsmessgerät, ein Leitungssucher und ein Zangenamperemeter. Wie die Diebe in das Fahrzeuginnere gelangten ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

