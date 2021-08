Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrer angefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 84-Jähriger am Mittwoch in Vreden zugezogen. Der Pedelecfahrer aus Vreden war gegen 18.20 Uhr auf der Gutenbergstraße aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Ottensteiner Straße unterwegs, als er mit einem Wagen eines 21-Jährigen kollidierte. Der Autofahrer, ebenfalls in Vreden wohnhaft, wollte von der Karl-Benz-Straße nach rechts auf die Gutenbergstraße einbiegen. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.500 Euro.

