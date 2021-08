FW-EN: Eigene Uniform für Gevelsbergs Brandschützer von Morgen

Feuerwehr Gevelsberg

Die Kinderfeuerwehr in Gevelsberg konnte sich über eine ganz besondere Spende freuen. Die Firma Texport, welche die Einsatzuniformen für die Feuerwehr Gevelsberg herstellt, überreichte am Freitag 10 brandneue Jacken für die Nachwuchskräfte. Die Übergabe an den Leiter der Feuerwehr Uwe Wolfsdorff und an die Bambinibetreuerin Jessica Grabowski fand an der kürzlich bezogenen Feuer- und Rettungswache Am Haufer Bahnhof statt. Mit der Beschaffung der auffälligen Jacken wird ein einheitliches Bild der Bambinis geschaffen. Die weiteren Jacken und auch passende Hosen werden in Kürze für die 20 Roten Küken ausgeliefert.

