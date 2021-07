Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Kellerbrand in Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag, den 22.07.2021 um 06:46 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg im Bereich Vogelsang zu einem Kellerbrand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Keller sichtbar. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass alle Bewohner das Haus bereits verlassen hatten. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Vom eingesetzten Trupp kam die Rückmeldung dass sich der Brand von selbst gelöscht hatte. Ein in Brand geratener Kühlschrank hatte eine darüber liegende Wasserleitung beschädigt und den Brand gelöscht. Bei diesem Einsatz wurden vier Personen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Anschluss wurde die Wohnung kontrolliert belüftet und freigemessen. Der Einsatz für die Feuerwehr Gevelsberg endete um 08:30 Uhr. Für diesen Einsatz waren die Hauptwache, der Löschzug eins und zwei sowie die Gruppe für Information und Kommunikation alarmiert.

