Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Scheune aufgebrochen und Werkzeuge sowie Diesel erbeutet

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21:00 h und 05:50 h in Stade-Hagen in der Straße "Odamm" in eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen gelangt und haben dort einen Lagerraum aufgebrochen.

Aus dem Inneren konnten der oder die Einbrecher dann diverse Werkzeuge entwenden. Zusätzlich gelang es noch, aus einer Dieseltankstelle ca. 200 Liter Kraftstoff abzupumpen und ebenfalls mitzunehmen.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 1.500 Euro beziffern lassen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell