POL-STD: Schafe in der Nacht ausgebrochen - Landesstraße blockiert, Einbrecher in Buxtehuder Cafe

Stade (ots)

1. Schafe in der Nacht ausgebrochen - Landesstraße blockiert

In der vergangenen Nacht kam es in Drochtersen auf der Landesstraße 111 zu einem tierischen Einsatz. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte gegen 00:20 h eine Schafherde bemerkt, die sich offenbar selbständig gemacht hatte und auf die Fahrbahn gelaufen war. Ca. 300 Schafe blockierten so die Straße.

Die eingesetzten Polizeibeamten und die alarmierten Feuerwehrleute der Ortswehr Drochtersen sicherten die Herde bis zum Eintreffen des Schäfers ab und konnten die Tiere dann gemeinsam an den Deich zurücktreiben. Nach einer Stunde war die Straße dann wieder frei.

Zu einem Unfall mit Fahrzeugen auf der Landesstraße ist es zum Glück dabei nicht gekommen.

2. Einbrecher in Buxtehuder Cafe

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 17:30 h und Mittwochmorgen, 08:00 h in Buxtehude in der Stader Straße nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines dortigen Cafés eingestiegen und haben dann im Inneren noch eine weitere Tür aufgebrochen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten nach bisherigem Stand 15 Flaschen Kirschwasser und 2 Bierflaschen erbeutet werden. Mit dem Diebesgut gelang anschließend unbemerkt die Flucht.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

