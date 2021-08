Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Am Mittwoch drangen Einbrecher zwischen 09.15 Uhr und 13.00 Uhr in ein Wohnhaus am Louis-Pasteur-Ring ein. Der oder die Täter hatten dazu eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

