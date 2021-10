Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Aufgrund eines Spaßanrufes bei der Polizei am Donnerstagmittag sieht ein 15-Jähriger nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Der Jugendliche rief gegen 15 Uhr beim Führungs- und Lagezentrum an und teilte mit, dass es im Bereich der Hauptstraße zu einer größeren Schlägerei mit mehreren Personen gekommen sein soll. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten vor Ort jedoch keine Auseinandersetzung feststellen, auch der Anrufer war verschwunden. Nach einem eingegangenen Hinweis, konnte der Minderjährige zu einem späteren Zeitpunkt in der Hauptstraße durch die Einsatzkräfte aufgegriffen werden. Im Zuge der beabsichtigten Mitnahme zur Dienststelle leistete der 15-Jährige jedoch Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach.

/tw

