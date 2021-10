Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Brand

Lauf (ots)

Die genauen Umstände einer Brandentstehung am Donnerstagmittag in der "Obere Lochwaldstraße" sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Hausbewohner kurz nach 12:30 Uhr ein Feuer in einem Kachelofen entfacht. Wie sich das Feuer in der Folge auf ein neben dem Ofen befindliches Holzdepot übertagen hat, ist noch unklar. Fest steht, dass die angerückten Wehrleute den Brand löschen konnten und niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

