POL-DN: Zeugen nach Unfall in Kreisverkehr gesucht

Linnich (ots)

Bereits am Sonntag, 05.09.2021, stürzte in einem Kreisverkehr in Gevenich eine Motorradfahrerin. Die Polizei sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines silbernen Kleinwagens.

Gegen 11:15 Uhr war die 20-jährige Motorradfahrerin aus Hückelhoven auf der L 253 aus Richtung Tetz kommend unterwegs. Um in Richtung Gilmbach zu fahren, nutze sie den Kreisverkehr. Als sie sich im Kreisverkehr befand sei plötzlich ein silberner Kleinwagen von der L 226 aus Richtung Gevenich eingefahren und habe ihr die Vorfahrt genommen. Sie musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte deshalb. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Am Krad entstand ein Schaden von 800 Euro.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Kleinwagens. Auch Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-5230 an die zuständige Sachbearbeiterin zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 erreichbar

